Поклонный крест вновь возвышается на острове в Онежском озере
Поклонный крест вновь возвышается на историческом месте в деревне Кургеницы в Онежском озере. Его установили и освятили 25 июня.
«Место для установки поклонного креста подготовили местные жители, а чин освящения совершил настоятель Спасо-Кижского прихода отец Павел Лехмус», - сообщается в паблике «Кижская волость».
«В глазах местных жителей, пришедших на чин освящения креста, отражались радость и вера, что это событие станет первой ступенью на пути к возрождению некогда одной из самых больших и населённых деревень Кижской волости»,
- говорится в сообществе «Всероссийский центр деревянного зодчества».
Копию поклонного креста сделали волонтеры фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория». Резьбу выполняли добровольцы проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».