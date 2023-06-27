Поклонный крест вновь возвышается на острове в Онежском озере

Поклонный крест вновь возвышается на историческом месте в деревне Кургеницы в Онежском озере. Его установили и освятили 25 июня.

«Место для установки поклонного креста подготовили местные жители, а чин освящения совершил настоятель Спасо-Кижского прихода отец Павел Лехмус», - сообщается в паблике «Кижская волость».

«В глазах местных жителей, пришедших на чин освящения креста, отражались радость и вера, что это событие станет первой ступенью на пути к возрождению некогда одной из самых больших и населённых деревень Кижской волости»,

- говорится в сообществе «Всероссийский центр деревянного зодчества».

Копию поклонного креста сделали волонтеры фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория». Резьбу выполняли добровольцы проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».