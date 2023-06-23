На остров в Онежском озере вернут поклонный крест

Работа по восстановлению поклонного креста идет в деревне Кургеницы. Его вернут на историческое место, сообщили в группе музея-заповедника «Кижи» ВКонтакте.

- Идея восстановить утраченный поклонный крест в одной из исторических деревень в Кижских шхерах возникла во время проекта «Этноархитектура Фенноскандии в XXI веке». Проводилось исследование всех деревень Кижской волости, готовились предложения по их сохранению и развитию,

- сказано в сообщении.

Деревню обследовали, выполнили фотофиксацию, полное лазерное сканирование, изучили архивы и создали виртуальную модель поселения. В 3D-варианте воссоздали утраченные постройки, в том числе часовню и поклонный крест.

Крест сейчас устанавливают, жители деревни помогают это делать. Когда работы закончат, крест освятят, это будет 25 июня. // фото: музей-заповедник «Кижи»/ВКонтакте