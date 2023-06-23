Еще одно золото в карельскую копилку

Основная идея фестиваля славянской песни «Оптинская весна» - это сохранение и возрождение славянской культуры. В этом году конкурс проходил уже в тринадцатый раз, и традиционным местом проведения финала уже давно стал город Козельск. Главные участники - это 13 конкурсантов, победители отборочных туров по России, Сербии, Белоруссии, Боснии и Герцеговине. Каждый из финалистов исполнил по два произведения под аккомпанемент государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

«Это было очень волнующе и немного страшно. Но когда мне удалось справиться с волнением - я получила настоящее удовольствие от работы с профессиональными музыкантами ансамбля «Россия»»,

- рассказывает победительница, петрозаводчанка Дарья Тойвонен.

«Лучший славянский голос» выбирало и оценивало звездное жюри: заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина, народный артист РФ Дмитрий Певцов, киноактер Константин Крюков, поэт Сергей Матвеев, исполнители Петр Рогов и Александр Щербаков. Ведущими фестиваля выступили заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева и артист театра и кино Павел Сборщиков. (Видео)