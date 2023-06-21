Лейла Гучмазова: «Танец — это очень актуальное искусство»

В Петрозаводске проходит фестиваль современной хореографии «Nord Dance» (18+), благодаря которому петрозаводчане получили уникальную возможность погрузиться в современный танец и увидеть своими глазами лучшие спектакли, созданные в России.

Что такое современная хореография и в чем ее суть? Почему современный танец считается одним из самых актуальных видов искусства? И как все это воспринимать неискушенному зрителю?

Поговорили об этом с ведущим российским экспертом в области современного танца, членом жюри национального фестиваля «Золотая маска», автором аудиокниги «Русский балет как бренд», журналистом и лектором Лейлой Гучмазовой. (Видео)