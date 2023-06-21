Динозавров хотят поселить в парке «Патриот» на Древлянке

Еще одна зона отдыха может появиться в Петрозаводске. Судя по проекту, речь идет об участке парка «Патриот», где на днях петрозаводчане сигнализировали о рубках.

В мэрии напомнили, что собственником земельного участка площадью более 14 тысяч квадратных метров на Древлянке является ООО «Сигма РЦ». Собственники территории рассказали о планах по обустройству участка.

Проект будущего парка «Мезозой» представили в администрации города. Автором проекта стал архитектор Александр Ким. Создать его хотят к весне 2024 года. Площадь парка составит 1,45 га.

Ким постарался вписать в ландшафт тропинки, на которых размесят более 30 реалистичных фигур динозавров высотой до девяти метров и длиной некоторых до 20 метров. Фигуры будут рычать и двигаться. Экспозицию обещают обновлять ежегодно.

При создании парка динозавров планируют «максимально сохранить существующие зеленые насаждения».

В парке создадут интерактивные участки для посетителей разных возрастов, стилизованную детскую площадку, зоны отдыха, магазин сувениров, беседки, интерактивную кинозону, палеонтологическую песочницу. // использованы фото из проекта/ yandex.ru/maps/