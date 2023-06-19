В парке «Патриот» вырубают деревья, там могут построить гостиницу

Петрозаводчане забили тревогу, когда увидели спиленные в парке «Патриот» деревья. Предположительно, в это месте могут построить гостиницу. О проблеме в социальной сети рассказала депутат Петросовета Ольга Тужикова.

16 июня парламентарий побывала на месте и убедилась, что деревья вырубают. По ее мнению, рубка не санитарная. По информации Тужиковой, 1,4 гектара парка «Патриот» передано в частные руки.

«По действующему генплану города парк является природно-рекреационной зоной, и, естественно, он для общего пользования. Между тем, на публичной карте участок, на котором ведется вырубка, обозначен как частная собственность, его площадь составляет почти 1,5 гектара, а его разрешенное использование...внимание! Всеми любимое благоустройство. По моим сведениям, здесь очередным бизнесменом планируется строительство очередной гостиницы»,

- написала Тужикова.

Депутата тревожит организация дороги к гостинице. Она считает, что природе будет нанесен ущерб.

«Понятно, что это будет критическое разрушение инфраструктуры парка, созданной ранее. Также это дополнительная вырубка, дополнительный ущерб окружающей среде и серьезные опасения за судьбу «Заолесья».