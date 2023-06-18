Граффити с изображением Сергея Бодрова появилось в Петрозаводске

Изображение погибшего Сергея Бодрова нанесли на стену трансформаторной будки в микрорайоне Кукковка. Фотографии опубликовал на своей странице ВКонтакте автор идеи Вячеслав Антипов.

Рисунок представляет артиста в образе его персонажа из культового фильма «Брат» - Данилы Багрова. Рядом написали цитату: «Возможно все, что угодно. Зависит только от цены, которую ты готов за это заплатить. Но это, как правило, не деньги».

Правда, комментаторы указали на пунктуационные ошибки в надписи – отсутствуют некоторые запятые. // фото: Вячеслав Антипов/ВКонтакте