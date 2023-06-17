Большую ядовитую змею засняли на детской площадке в Петрозаводске

Около детской площадки в микрорайоне Древлянка ползают ядовитые змеи. Видео с одной из них опубликовали в группе «Весь Петрозаводск» ВКонтакте.

В кадре похожая на гадюку змея ползет сначала по траве, потом по песку и камням.

- Вот такие живности водятся прям у нас во дворе возле детской площадки на Древлянке,

- написал автор видео.

Оно снято рядом с жилым комплексом «Мелодия леса». Впрочем, комментаторы отметили, что такие места – обычная среда обитания змей. Они не виноваты, что люди строят там дома. // фото, видео: «Весь Петрозаводск/Карелия» ВКонтакте/ВКонтакте