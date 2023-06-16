Официальный пляж в этом году в Петрозаводске не появится

На этой неделе в Петрозаводск пришло настоящее лето, многие потянулись к источникам воды. Кто-то выезжал на природу, а кто-то находил удовольствие плескаться прямо в фонтанах.

Горожанин снял на видео, как дети купаются в фонтане на Березовой аллее.

«Фонтан на Древлянке стал полноценным бассейном для детей»,

- написали в сообществе «Моя Древлянка». Мальчишки радостно прыгали в воду, не смущаясь присутствия прохожих.

В комментариях люди высказывали мнение об опасности такого купания в фонтане, об отсутствии мест для купания, а также отсутствии детских лагерей и о том, что дети предоставлены сами себе.

Один комментарий оставила и администрация Петрозаводска, представители которой обещали создать в 2023 году в Песках первый оборудованный в городе пляж. Еще в январе председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова говорила о десяти миллионах, которые нужны на его оборудование.

Средства планировалось взять из субсидии, выделенной городу. Планировалось оборудовать пост спасателей, заменить часть грунта, очистить дно озера, установить навесы, туалеты, скамейки с урнами. Но, судя по всему, горожан оставили в этом году без пляжа.

«В настоящее время Администрацией сформированы земельные участки под устройство пляжа в парке Профсоюзов (район Пески) и ведется работа по оформлению части акватории Онежского озера в пользование. Однако, в связи с перераспределением средств субсидии из бюджета РК, средства на благоустройство пляжа в текущем году не предусмотрены. Администрация вернется к данному вопросу при подготовке к пляжному сезону в 2024 году при финансовой возможности», - сообщил в мэрии.