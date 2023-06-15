На пляж в Карелии заплыла нерпа, людей беспокоит ее состояние

На пляже в деревне Юляристиоя увидели нерпу. Подписчица группы «Подслушано в Питкяранте» ВКонтакте опубликовала фотографию.

На снимке животное лежит на отмели, женщина считает, что оно «еле живое». Но как помочь ластоногому, непонятно.

В комментариях ветеринарный врач Ирина Кулешова призвала не вмешиваться.

- Ну, выползла нерпа погреться! Потом уползет обратно. Нерпа - животное водно-земное. Она и плавает и на сушу выползает как все ластоногие,

- написала она.

Пользовательница считает, что лучше отойти подальше и не пугать млекопитающее. // фото: Анна Сидоренко/ «Подслушано в Питкяранте»