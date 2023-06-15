15 июня 2023, 16:29
На пляж в Карелии заплыла нерпа, людей беспокоит ее состояние
Жители Приладожья не знают, как помочь незваной гостье
На пляже в деревне Юляристиоя увидели нерпу. Подписчица группы «Подслушано в Питкяранте» ВКонтакте опубликовала фотографию.
На снимке животное лежит на отмели, женщина считает, что оно «еле живое». Но как помочь ластоногому, непонятно.
В комментариях ветеринарный врач Ирина Кулешова призвала не вмешиваться.
- Ну, выползла нерпа погреться! Потом уползет обратно. Нерпа - животное водно-земное. Она и плавает и на сушу выползает как все ластоногие,
- написала она.
Пользовательница считает, что лучше отойти подальше и не пугать млекопитающее. // фото: Анна Сидоренко/ «Подслушано в Питкяранте»