Начал работать новый сайт Научной библиотеки ПетрГУ

В читальном зале Научной библиотеки ПетрГУ состоялась презентация сайта «Научная библиотека ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет». Об этом сообщает информационный ресурс ПетрГУ.

Разработкой сайта занимались сотрудники Научной библиотеки и Регионального центра новых информационных технологий, Центра искусственного интеллекта ПетрГУ.

Электронный каталог представляет около 5 миллионов библиографических записей, включена информация о фонде Научной библиотеки ПетрГУ и о статьях из журналов по профилю образовательной и научной деятельности университета из фондов других библиотек.

Научная библиотека Петрозаводского государственного университета предлагает читателям один миллион четыреста тысяч изданий на бумаге и двести миллионов документов сетевых электронных ресурсов.

Ежегодно каждый читатель пользуется ресурсами университетской библиотеки в среднем 32 раза и читает 193 книги, изданные на бумаге или представленные в электронных ресурсах, доступ к которым предоставляет Научная библиотека ПетрГУ.