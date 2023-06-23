Петрозаводск отметит 320-летие – программа праздника

24 июня Петрозаводску исполнится 320. К круглой дате подготовлены различные мероприятия (0+), которые пройдут на Онежской набережной, в створе проспекта Ленина, площади Кирова, у ротонды, скульптуры рыбаков, а в 14:30 на Каменном карьере откроется вейк-парк «Пиратская бухта». Троллейбусы и автобусы №14 и №5 будут работать допоздна: последние из них проедут по центру города в 00:30. Синоптики обещают кратковременный дождь, так что зонт или дождевик лишними не будут.

В 11:00 состоится церемония вручения знаков почетным горожанам.

С полудня начнутся выступления творческих коллективов и исполнителей – Симфонического оркестра Карельской филармонии, концертного хора «Лаулу» и хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват», танцевальных клубов «Ритм» и «Рэгтайм», финалистов телепроекта «Голос. Дети», хореографической студии «Поколение», вокальной студии Solo и других.

С 12:00 до 16:00 в историческом квартале пройдет праздник «Иллюзии Старого города». Праздник посвящен году педагога и наставника. Гостей ждут театрализованные сценки и зарисовки из жизни Петрозаводска конца XIX - начала XX веков, работы учебных заведений, досуга учащихся.

На площадь Кирова петрозаводчан и гостей столицы Карелии приглашают к 15:00. Ожидается выступление артистов детского театрального центра, студентов Петрозаводской консерватории, московской кавер-группы «Панды Нью-Йорка» и других.

На набережной будут исполнять танцы, читать произведения карельских писателей в «живой микрофон», показывать авторские модные коллекции и изделия ремесленников, проводить игровые и развлекательные программы. На площади Кирова и других площадках пройдут акции «Письма на фронт», «Благодарю», #Мывместе, мастер-классы по плетению маскировочных сетей, запись видеооткрытки бойцам спецоперации, презентация проектов «Движения Первых».

В 20:30 – будут чествовать серебряных медалистов, состоится парал выпускников, педагогов и родителей.

В 21:30 состоится театрализованное представление для выпускников-2023 с участием судов морского клуба «Полярный Одиссей» и петрозаводского городского клуба любителей водного туризма. В 22:00 перед гостями выступит шоу-группа из Магнитогорска «Баян-позитив», а в 23:00 – группа из Москвы «Кар-мэн». Полную программу можно посмотреть здесь.