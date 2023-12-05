В Карелию все еще не поступила детская вакцина против кори

В этом году в Карелию пока не поступила вакцина против кори. Ее поставками занимается минздрав РФ. При этом ситуация с поставками вакцины одинакова для всех регионов.

«У нас есть национальный календарь профпрививок, в рамках которого поставка вакцины осуществляется Минздравом России, то есть закупка и поставка<...> До текущего времени дивакцина и тривакцина «корь-паротит-краснуха» еще не поступила. Вопросы эти постоянно задаются, оперштаб недавно был - мы тоже спрашивали, но сказали, что ждут», - приводит слова замминистра здравоохранения Галины Матвеевой ИА «Республика».

Судя по всему, в минздраве региона не теряют оптимизм и надеются получить вакцину.

«На следующий год вот этот контингент, который мы не привили в этом году, мы его возьмем и в дальнейшем привьем», - сказала на комитете в парламенте Матвеева. // фото freepik.com