Назван защищающий от рака вид чая

Самый полезный вид чая назвали эксперты. Это так называемый белый чай, передает РБК Life, ссылаясь на результаты исследования.

Его собирают с тех же кустов, что зеленый и черный чай, но он отличается методом обработки.

Белый чай изготавливают из собираемых вручную молодых чайных почек с белым пушком. Процесс трудоемкий, поэтому стоимость килограмма может достигать двух тысяч долларов.

Данный чай обладает антиоксидантными и антисептическими свойствами, содержит минимум кофеина, способствует укреплению иммунитета и снимает усталость. Он даже обладает потенциалом борьбы с раком. // фото: Jcomp/ freepik.com