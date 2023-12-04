90 классов отправили на карантин по всей Карелии

5542 случая ОРВИ зарегистрировано в Карелии за минувшую неделю, в Петрозаводске – 2748, сообщили в Роспотребнадзоре. Также местные жители болеют коронавирусом – 462 новых случая.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом в 31 школе в регионе приостановили деятельность 90 классов.

В ходе мониторинга эксперты выделили вирусы COVID-19, риновирусы. Случаев гриппа все еще нет.

С ОРВИ в больницы доставили за неделю 46 человек (ранее таких пациентов было 25). // фото «Петрозаводск говорит»