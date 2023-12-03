Россиянам назвали опасные последствия проблем с поджелудочной

Проблемы с поджелудочной железой возникают в частности из-за алкоголя и жирной пищи. У человека может развиться острый панкреатит – это тяжелая и опасная болезнь.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с РГ указал на то, что 85 процентов случаев панкреатита возникают по причине чрезмерного употребления алкоголя и плохой работы желчевыводящей системы, а также жирной пищи.

Если болезнь дала о себе знать, то есть две попытки ее остановить. Человеку придется изменить образ жизни, принимать выписанные врачом препараты. Другой путь – лечение в больнице с привлечением хирургов. // фото racool studio/ freepik