03 декабря 2023, 16:23
Россиянам назвали опасные последствия проблем с поджелудочной
Врач рассказал. как можно помочь поджелудочной железе
Проблемы с поджелудочной железой возникают в частности из-за алкоголя и жирной пищи. У человека может развиться острый панкреатит – это тяжелая и опасная болезнь.
Гастроэнтеролог Сергей Вялов в беседе с РГ указал на то, что 85 процентов случаев панкреатита возникают по причине чрезмерного употребления алкоголя и плохой работы желчевыводящей системы, а также жирной пищи.
Если болезнь дала о себе знать, то есть две попытки ее остановить. Человеку придется изменить образ жизни, принимать выписанные врачом препараты. Другой путь – лечение в больнице с привлечением хирургов. // фото racool studio/ freepik