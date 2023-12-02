Россиянам назвали допустимую норму мандаринов в день

Допустимую норму мандаринов в день назвала кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее мнению, в умеренном количество полезны не только дольки, но и кожура – ее можно добавить в воду.

В мандаринах содержатся витамины А и С, много клетчатки, содержится аскорбиновая и лимонная кислоты, лютеин и синефрин, также антиоксидант гесперидин - вещество часто встречается в препаратах для лечения варикоза и отеков. Цитрусовые являются сильным аллергеном, мандарины повышают кислотность желудочного сока, сок фрукта агрессивно воздействует на эмаль зубов. В них много сахара, также мандарины иногда провоцируют вздутие и стимулируют аппетит.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», - написала Павлова в телеграм-канале. Порцию фруктов лучше разделить, а не съедать разом. // фото unsplash.com/ Alexander Grey