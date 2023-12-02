В минздраве Карелии назвали причины опасной болезни у детей

Вспышки микоплазменной пневмонии среди детей произошли в Китае и Франции. В Карелии также зафиксированы случаи этой болезни.

За два месяца в инфекционку в республике были госпитализированы 45 детей, самому маленькому – один год. По словам главы минздрава региона Михаила Охлопкова, сегодня в инфекционной больнице и Детской республиканской больнице от микоплазменной пневмонии лечатся тринадцать детей и один взрослый. Характерные симптомы болезни - слабость, лихорадка и продолжительный кашель. Министр озвучил две причины заболеваемости микоплазменной пневмонией.

«Место коронавируса заняла микоплазменная пневмония. Иммунитет ослаблен – и вот результат»,

- озвучил министр первое предположение.

Была создана централизованная лаборатория на базе РИБ с современным оборудованием, осваиваются новые технологии, вирус микоплазменной пневмонии и других инфекций усиленно идентифицируется.

Охлопков заверил, что в Карелии медицинские учреждения успешно лечат больных с микоплазменной пневмонией, оборудования и медикаментов хватает. В качестве меры профилактики он назвал вакцинацию. // фото freepik.com