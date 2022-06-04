В Карелии зарегистрировано 136 тысяч инфицированных коронавирусом

На сегодняшний день в Карелии зарегистрировано ровно 136 тысяч человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, 17915 из них – несовершеннолетние.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выявлены еще 67 инфицированных, среди которых шесть детей.

В ковидных стационарах региона проходят лечение 215 пациентов. сейчас в реанимации врачи борются за жизнь одного больного, находящегося в крайне тяжелом состоянии. Летальных исходов за последние сутки не произошло, отметили в ведомстве. Фото: istockphoto.