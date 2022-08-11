В Карелии запускают первое производство порошковых огнетушителей

В Карелии запускают первое серийное производство порошковых огнетушителей. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Данная продукция востребована для тушения практически всех классов пожаров. Ее выпуск составит порядка 120 штук в час. Кроме того, будут открыты 15 рабочих мест.

«Из Фонда развития промышленности на эти цели компании «Карелпожлиния» выделено 18.6 млн рублей, которые пойдут на покупку необходимого оборудования. И она не единственная, кто получил поддержку фонда. По итогам заявочной компании еще 5 промышленных предприятий – «Северный Зодчий», «Карелстройдом», «Ярмарка», «Заготпром» и «Карелкамень» - получили финансирование на приобретение сырья и оборудования»,

- рассказал губернатор.

Стоит отметить, что карельскую программу развития промышленности высоко оценили в Минпромторге России, и на 2023 год уже одобрено выделение региону 87 млн рублей, которые пойдут на поддержку наших компаний. Фото: vk.com/aparfenchikov.