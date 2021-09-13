В Карелии за сутки выявлены 143 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 143 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 21 ребенок. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 39 человек находятся в состоянии средней тяжести, 3 человека - в тяжелом состоянии.

Подтверждена смерть от Covid-19 еще одного человека. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 811. Фото pixabay.com/coyot