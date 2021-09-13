Карельский город попал в топ недорогих мест отдыха в бархатный сезон

Отдохнуть можно недорого в разных местах России. Недавно Tvil.ru определил 10 самых бюджетных направлений для поездок в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования.

В десятку недорогих мест для отдыха попала и карельская Лахденпохья. Этот маленький город примечателен в первую очередь Ладожским озером и живописными шхерами.

Кроме Лахденпохьи в топе оказались абхазский Новый Афон, Пятигорск и Ейск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Саки, Москва и Санкт-Петербург.

Правда, по сравнению с другими местами из списка отдых в Лахденпохье обойдется дороже. Дешевле всего будет поехать в бархатный сезон в этом году в Новый Афон. // Фото: karlanta.gallery