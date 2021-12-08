В Карелии за сутки выявили 260 случаев Covid-19

За последние сутки в Карелии выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 30 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения РК Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 35 человек находятся в состоянии средней тяжести, три человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще четырех человек. Таким образом, число жертв пандемии в республике выросло до 1109. Фото pixabay.com/geralt