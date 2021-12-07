Мэрия Петрозаводска отнимает землю у недобросовестных арендаторов

Администрация Петрозаводска усилила работу по освобождению земельных участков, которыми пользуются недобросовестные арендаторы. В мэрии сообщили, что договоры с ними стараются расторгать быстро, не допуская увеличения задолженности.

В текущем году уже расторгли 29 договоров аренды. В суд направили 18 исков о расторжении договоров и освобождении земли. Шесть из них в полном объеме удовлетворили.

Шесть арендаторов не стали ждать принудительного выселения освободили землю сами.

Также арендаторам направили 88 предупреждений о необходимости исполнения своих обязательств, в том числе и по возврату земельных участков.