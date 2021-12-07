07 декабря 2021, 21:29
Университетский лицей Петрозаводска признали лучшим в России
Учебное заведение в карельской столице стало лауреатом Всероссийского конкурса
Университетский лицей в Петрозаводске признали лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021», сообщили в группе лицея ВКонтакте.
Учебное заведение победило в номинации «Лучший лицей». Администрации вручили медаль Невской образовательной ассамблеи.
Директоар лицея Пекарчик Надежду Васильевну наградили нагрудным знаком «Эффективный руководитель – 2021». // Фото: источник