07 декабря 2021, 21:29
Общество

Университетский лицей Петрозаводска признали лучшим в России

Учебное заведение в карельской столице стало лауреатом Всероссийского конкурса

Университетский лицей в Петрозаводске признали лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021», сообщили в группе лицея ВКонтакте.

Учебное заведение победило в номинации «Лучший лицей». Администрации вручили медаль Невской образовательной ассамблеи.

Директоар лицея Пекарчик Надежду Васильевну наградили нагрудным знаком «Эффективный руководитель – 2021». // Фото: источник

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новости Карелии
Петрозаводск
университетский лицей