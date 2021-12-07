На остров Кижи пустили суда на воздушной подушке

В музей «Кижи» можно ездить не только летом, но и зимой. В частности, по льду, который уже встал в Кижских шхерах, сообщили в управлении культуры администрации карельской столицы.

Прочное ледовое покрытие установилось на текущей неделе. Поэтому до острова Кижи теперь ходят оснащенные воздушной подушкой суда. Навигация до Кижей открыта из деревни Оятевщина.