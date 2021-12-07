07 декабря 2021, 18:40
На остров Кижи пустили суда на воздушной подушке
Управление культуры мэрии Петрозаводска сообщило о зимнем способе попасть на знаменитый остров
В музей «Кижи» можно ездить не только летом, но и зимой. В частности, по льду, который уже встал в Кижских шхерах, сообщили в управлении культуры администрации карельской столицы.
Прочное ледовое покрытие установилось на текущей неделе. Поэтому до острова Кижи теперь ходят оснащенные воздушной подушкой суда. Навигация до Кижей открыта из деревни Оятевщина.
- Зимняя поездка на остров Кижи – это прекрасное приключение для всей семьи! Уникальные памятники, первозданная природа, свежий воздух, покой и уединение, горячий чай и народная выпечка – лучшие впечатления этой зимы! – отметили в управлении. // Фото: источник