Водопровод в Кеми и Рабочеостровске отремонтируют за 3 млн рублей

На ремонт водопровода в Рабочеостровске и Кеми выделили три миллиона рублей. Такое решение принял Республиканский комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности, сообщил глава Кемского района Дмитрий Петров в соцсети.

Он пояснил, что 7 декабря в администрации три часа совещались, чтобы определить первоочередные меры и участки, где ремонт необходим срочно. Уже готова смета по двум таким участкам, а всего их около 10. Проблема – прорывы и неработающая арматура.

- По остальным готовим дефектные ведомости и оперативно будем готовить сметный расчет, - заявил Петров.

Он добавил, что работы начнут, когда наладится погода. Также нужно дождаться материалов для ремонта. Сначала будут добиваться, чтобы нормализовалось давление в сетях.

Напомним, жители Кеми уже давно сообщали о проблемах с водопроводом, который обледенел и протекает.

Меры не смогли принять вовремя, поэтому случилась масштабная коммунальная авария, множество людей осталось без воды. В дело была вынуждена вмешаться прокуратура.

Дмитрий Петров сообщил, что людям, которые оставили заявки в ЕДДС, будут привозить воду. Соседям, которые делились водой с земляками, сделают перерасчет. Для этого достаточно будет предъявить обычную записку от тех, кто эту воду брал. // Фото: «Весь Петрозаводск и Карелия»/ВКонтакте