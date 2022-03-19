В Карелии за последние сутки коронавирус подтвердился у 150 человек

В республике за последние сутки диагноз ковид-19 подтвердился у 150 человек, из них 32 пациента были госпитализированы. Зафиксирован один летальный исход.

По данным регионального оперативного штаба в больницах с диагнозом коронавирусной инфекции на сегодняшний день находятся 528 пациентов. Из них в тяжелой форме болезнь проходит у 27 человек. К слову, 26 из них не привиты.

По данным минздрава, в пятницу выздоровели 192 человека. Фото: pixabay.com/ru