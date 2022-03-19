Суббота обещает быть ясной, но ветреной

Сегодня, 19 марта, в Карелии синоптики прогнозируют ясный день с переменной облачностью. Юго-западный, западный порывистый ветер осадков не принесет. Днем воздух прогреется до +4, +9°C. На дорогах края сохранится гололедица, сообщает Гидрометцентр республики.

В Петрозаводске также небольшая облачность и без осадков. Порывистый ветер. Атмосферное давление будет мало меняться. Температура воздуха днем +6, +8°С. Фото: pixabay.com/ru