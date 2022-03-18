Карелия обошла Москву в рейтинге счастливых регионов

Россияне считают самыми счастливыми регионами нашей страны Крым и Краснодарский край. Таковы данные опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

Третью строчку в рейтинге счастья заняла Калининградская область.

Попала в этот список и Карелия. Интересно, что наш регион набрал в опросе вдвоем больше голосов, чем Москва. Фото pixabay.com/fotostart