По всей Карелии будут отключать электричество

«Прионежская сетевая компания» продолжает неотложные работы на энергетических объектах Карелии. На неделе с 21 по 27 марта в разных районах снова придется отключать электричество, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Так, в разные дни электроэнергии не будет в Костомукше, а также в Кемском, Олонецком, Лоухском, Сегежском, Муезерском, Кондопожском, Сортавальском, Лахденпохском, Прионежском и Калевальском районах. Полный график по населенным пунктам можно посмотреть по ссылке.

Энергетики просят жителей республики отнестись ко временным неудобствам с пониманием. Фото pixabay.com/qimono