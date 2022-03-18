Водителей на улицах Петрозаводска тотально проверят на трезвость

Очередной рейд «Контроль трезвости» пройдет в субботу, 19 марта, в Петрозаводске. На улицах будут останавливать водителей, сообщили в ГИБДД.

В течение двух месяцев текущего года автоинспекторы в Петрозаводске уже отстранили от управления 150 пьяных водителей. Причем 19 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

В Госавтоинспекции Петрозаводска призвали всех неравнодушных сообщать о фактах управления автомобилями в состоянии опьянения. // Фото: источник