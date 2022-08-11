В Карелии за месяц вырос спрос на работников сферы рекламы и PR

Специалисты службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали динамику вакансий за последние 30 дней. Выяснилось, что за месяц спрос на персонал в регионах СЗФО вырос на 3%, в России – на 3,5%.

В Карелии рост спроса на персонал показали сразу 13 из 28 сфер. Так, стали более востребованы специалисты сферы рекламы и PR - за месяц предложений о работе стало больше на 25%. Аналогичную динамику показали и сферы транспорта и логистики (+19%), домашний персонал (+19%), консультирование (+18%), административный персонал (+14%). Также зафиксирована востребованность в сфере спортивных клубов и салонов красоты (+14%), в сфере закупок (+14%), бухгалтерии (+6%) и туризма (+4%).

Эксперты отметили и снижение вакансий в некоторых профессиональных сферах. Здесь заметно выделяются искусство, развлечения, наука и образование. В первых двух случаях предложений о работе стало меньше на 45%, в двух вторых – на 49%. Фото: pxhere.