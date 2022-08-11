В Петрозаводске устраняют причину течи возле здания консерватории

Предположение, что причиной регулярной течи из-под земли возле здания петрозаводской консерватории могут быть корни деревьев, высказывали в мэрии города еще при весенних паводках. Сейчас данную проблему устраняют сотрудники ЖКХ. Об этом рассказал глава города Владимир Любарский.

«В ходе работ на ливневой канализации возле здания консерватории удалось устранить засор из корней деревьев, выявленный Службой заказчика при помощи телеинспекции. Первый этап работ завершен. Но течь полностью пока не устранена. Дело в том, что вверх по трубе имеется еще одна пробка уже от другого дерева. Корни проникли внутрь в месте соединительных элементов ливневой канализации»,

- отметил мэр.

Он также добавил, что сейчас ведется оперативная разработка проектной документации по второму этапу восстановления ливневки. В ближайшее время ремонт возобновится. Работы планируют закончить к началу учебного года. Скриншот и видео: petrozavodsk-mo.ru.