В Карелии выбрали книгу года

Издание «Карельские беженцы. Дорога домой» признано «Книгой года Республики Карелия-2020», сообщили в министерстве культуры региона. Всего на конкурс поступило 107 заявок. Это все издания, которые вышли в свет в Карелии в течение 2020 года. За звание «Книги года Республики Карелия» боролись 68 книг.

Двуязычная книга исследователя, сотрудника Национального архива Карелии Елены Усачевой стала лауреатом в двух номинациях: «Карелия=Karjala», «Мой край и его люди». Книга «Карельские беженцы. Дорога домой» повествует о судьбах людей, бежавших из Карелии в Финляндию в годы Гражданской войны. Это исследование, основанное на архивных материалах, открытых источниках и сведениях, полученных от потомков беженцев.

Церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Книга года Республики Карелия» прошла 23 апреля в Национальной библиотеке республики.

В номинации «Свет науки» был отмечен редакционно-издательский отдел Карельского научного центра РАН за книгу «Ладожская протерозойская структура». Победителем в номинации «Классная книга» стала книга Ильи Полуницына «Сказки кухонного шкафа». Книга «Карельские сказки» стала лучшей в номинации «Читать и перечитывать». За лучшее оформление издания в номинации «Искусство книги» эксперты выбрали книгу, подготовленную музеем-заповедником «Кижи», – «Церкви и часовни Заонежья: неопубликованные материалы и полевые записи: Кижская волость».

Обладателем приза «Читательская симпатия», по итогам голосования на виртуальной книжной выставке, стала книга «Вкусная Карелия: путевые заметки коми-пермячки о карельской кухне». Посмотреть всех лауреатов можно здесь. (фото на главной mgpu.ru, library.karelia.ru)