В Карелии все меньше граждан пользуются качественной питьевой водой

Текст, фото: Антонина Кябелева

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало внушительные годовой доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в нашей республике в 2024 году. В государственном докладе немало места уделяется проблемам качественного водоснабжения населения Карелии и очистке сточных вод. Судя по опубликованному документу, в Карелии, которая привлекает туристов своими природными красотами, чистотой рек и озер, продолжается активное загрязнение водоемов.

В докладе Роспотребнадзора отмечено, что в 2024 году в двенадцати (из шестнадцати существующих) районов Карелии воду населению из поверхностных источников подавали без необходимой очистки. Подобная ситуация зафиксирована в Беломорском, Муезерском, Лахденпохском, Прионежском, Пудожском, Пряжинском, Кемском, Сегежском, Питкярантском, Сортавальском, Калевальском и Лоухском районах.

В одиннадцати карельских районах (прежний список за исключением Беломорского района) от 25,7% до 100% исследованных проб водопроводной воды не соответствовали гигиеническим нормативам.

Для сравнения: среднереспубликанский показатель несоответствия водопроводной воды санитарно-химическим показателям составляет 19,1%. По микробиологическим показателям доля неудовлетворительных проб (от 2,4% до 20%), что превышает среднереспубликанский уровень, сотрудники Роспотребнадзора выявили в восьми районах — Беломорском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Сегежском и Сортавальском.

Чаще всего в неудовлетворительных пробах обнаруживали превышение содержания железа, трихлорметана (первый класс опасности, то есть чрезвычайно опасный для человека), бор, марганец, алюминий. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, трихлорметан образуется в питьевой воде в процессе ее хлорирования, а повышенное содержание железа свидетельствует о значительной изношенности водопроводных сетей, составляющей более 70%.

В 2024 году доступ к качественной питьевой воде имело только 62% населения Карелии. И это меньше, чем в 2023 году, когда качественной питьевой водой было обеспечено 68,9% жителей республики.

Если в 2023 году воду плохого качества имело 20,9% жителей республики, то в 2024 году — уже 26,2%.

Одновременно снизилась с 66,96% в 2023 году до 60,8% в 2024 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Лучше ситуация в карельских городах, где 71,85% граждан могут пользоваться соответствующей нормативам питьевой водой. Но и этот показатель снизился по сравнению с 2023 годом, когда он составил 74,3%.

Одно цепляется за другое: в Карелии при организации водоснабжения используют поверхностные источники, которые активно загрязняются канализационными сбросами. В докладе сказано, что в шести районных центрах — Кеми, Беломорске, Медвежьегорске, Пудоже, Лоухи и Калевале - канализационные сооружения вообще отсутствуют:

«Неочищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, как правило, являющиеся источниками водоснабжения населения».

В Сортавале достается Ладожскому озеру, а в Медвежьегорске неочищенные стоки сбрасывают в Онежское озеро.

«Безопасность питьевой воды по микробиологическим показателям, используемой в детских и подростковых организациях, по-прежнему остается серьезной проблемой. Ежегодно отмечается прирост удельного веса проб питьевой воды, не соответствующей требования законодательства, при этом в 2024 году данный показатель составил 19% и превышает аналогичный по Российской Федерации за 2023 год в 8,6 раза (2,2%)»,

- сказано в государственном докладе.

Предполагалось, что после реализации программы «Чистая вода» в Карелии к 2024 году доля жителей республике, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 84,8%, а доля городского населения, использующего соответствующую нормативам воду, достигнет 91,5%. В 2022 году эти целевые показатели были снижены до 73,8 и 82,4% соответственно. Но и их не удалось достичь. По итогам 2024 года только 60,8% жителей Карелии могут пользоваться качественной питьевой водой, а доля городского населения, обеспеченных нормальной питьевой водой, составила 71,85%.

В докладе Роспотребнадзора перечислены главные причины, не позволяющие обеспечить жителей республики доброкачественной питьевой водой. Помимо изношенности систем водоснабжения, морально устаревшего оборудования большинства водоочистных сооружений, отсутствия во многих населенных пунктах канализационных очистных сооружений, специалисты Роспотребнадзора отмечают отсутствие проектов зон санитарной охраны, которые должны утверждаться региональной властью. Это усугубляет и без того нездоровую ситуацию, так как может привести к выделению земельных участков в фактически существующих, но не легализованных санитарных зонах под различные нужды. Помимо этого на уровне муниципальных органов власти из-за скудности бюджета не ведется разработка инвестиционных программ там, где качество питьевой воды не соответствует требованиям законодательства. И пока изменить эту крайне нездоровую тенденцию не удается.