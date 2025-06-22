Петрозаводчане взяли шефство над мемориалами в Долине Смерти

Военные финансисты из Петрозаводска взяли шефство над двумя мемориалами в Долине Смерти (местечко Леметти). В преддверии даты начала войны они установили памятник начальнику военторга Николаю Петрову, который погиб в этих местах в 1940 году во время Зимней войны с финнами.

Почти 85 лет понадобилось, чтобы стали известны фамилии погибших военнослужащих 18-й стрелковой дивизии. Благодаря группе «Поиск» и ее командиру Михаилу Ларионову их имена открываются родным, и их могут увековечить в граните.

На торжественную церемонию приехали родственники погибшего советского военного. А также руководство финансового управления по Ленинградскому военному округу.

Это второй мемориал, за которым будут ухаживать военные финансисты из Петрозаводска. Накануне Дня Победы они провели субботник на захоронении военного финансиста. Ранее ему был установлен памятник. Отметим, что на это мероприятие финансисты приезжали со своими детьми. © «Петрозаводск говорит»