Карелия присоединилась к Всероссийской «Минуте молчания»

Сегодня для России трагическая дата в истории страны – 22 июня 1941 года без объявления войны силы нацистской Германии вторглись на территорию Советского Союза. Четыре года тяжелейших сражений, голода и фашистской оккупации. Великая Отечественная война отняла миллионы жизней. Были разрушены, выжжены города и села.

В память об этих страшных событиях сегодня в 4 часа утра у мемориального комплекса «Братская могила и могила неизвестного солдата с Вечным огнем» зажгли свечи.

По традиции 22 июня состоялась церемония возложения цветов и венков – поклониться павшим героям и всем, кто не дожил до Великой Победы, пришли представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений. Среди почетных гостей церемонии были ветераны - малолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

В мероприятии приняла участие заместитель Премьер - министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Эта дата разделила жизнь нашей страны, наших семей пополам: мирная жизнь до 22 июня 1941 года и 1418 очень трудных, но мужественно пройденных нашим народом дней. Это скорбное напоминание о том, как хрупок наш мир и как трудно дается Победа. Солдаты Карельского фронта самоотверженно сражались все годы войны. И сегодня мы вновь говорим: «Победа будет за нами!

- подчеркнула Лариса Подсадник.

В 12 часов 15 минут Карелия присоединилась к Всероссийской акции «Минута молчания». Именно в это время 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР.

Забыв эту дату, мы потеряем связь со своими поколениями, со своими родными. Война унесла 27 миллионов жизней - в этот день мы должны вспомнить всех, кто не дожил до Великой Победы,

- сказал член Общественной палаты РФ от Республики Карелия, председатель КРОО «Эстафета поколений» Илья Герасев.

Сегодня во всех районах и округах Карелии пройдут патриотические мероприятия, тематические выставки, лекции и кинопоказы. Накануне Дня памяти и скорби у стелы «Петрозаводск – Город воинской славы» была организована акция «Огненные картины войны».

Юнармейцы и активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» выложили из свечей фигуру в форме звезды с датами Великой Отечественной войны.

Сегодня нам говорят, что пора бы уже забыть, мол, столько лет прошло. Да разве это возможно? Нет, никогда! Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Будем помнить мужество и героизм наших отцов и дедов. И память эту будут передавать наши дети их детям, наши внуки своим внукам. Фашисты показали невиданную жестокость. Но мы выстояли. Мы не покорились врагу. Потому что на защиту Родины встали все как один,

- отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия