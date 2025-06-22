22 июня 2025, 15:37
Схема движения изменится на Кукковке
С понедельника стоянку запретят на участке улицы Братьев Озеровых
Фото: unsplash / ACatInABox
В Петрозаводске изменится схема движения на Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
С 23 июня остановка и стоянка транспорта будут запрещены на участке улицы Братьев Озеровых от Комсомольского проспекта до улицы Александра Машакова. Ограничения будут действовать по нечетной стороне.
Мэрия просит водителей обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. © «Петрозаводск говорит»