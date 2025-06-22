Схема движения изменится на Кукковке

В Петрозаводске изменится схема движения на Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 23 июня остановка и стоянка транспорта будут запрещены на участке улицы Братьев Озеровых от Комсомольского проспекта до улицы Александра Машакова. Ограничения будут действовать по нечетной стороне.

Мэрия просит водителей обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. © «Петрозаводск говорит»