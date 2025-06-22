22 июня 2025, 15:37
Общество

Схема движения изменится на Кукковке

С понедельника стоянку запретят на участке улицы Братьев Озеровых
Асфальт на дороге
Фото: unsplash / ACatInABox

В Петрозаводске изменится схема движения на Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 23 июня остановка и стоянка транспорта будут запрещены на участке улицы Братьев Озеровых от Комсомольского проспекта до улицы Александра Машакова. Ограничения будут действовать по нечетной стороне.

Схема движения на Кукковке

Мэрия просит водителей обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. © «Петрозаводск говорит»

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Петрозаводск
улица Братьев озеровых
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