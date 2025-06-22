Перебои с телевещанием ожидаются у некоторых жителей Карелии

На неделе с 23 по 29 июня в некоторых населенных пунктах Карелии ожидаются отключения вещания телевидения. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, в разные дни недели отключение телесигнала ожидается в населенных пунктах Немино-3, Святозеро и Элисенваара. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми отключениями электричества.

Напомним, в Петрозаводске в следующий вторник замолчат четыре радиостанции. © «Петрозаводск говорит»