22 июня 2025, 13:58
Перебои с телевещанием ожидаются у некоторых жителей Карелии
В РТПЦ опубликовали график отключения работы телевидения на следующую неделю
Фото: unsplash / Glenn Carstens-Peters
На неделе с 23 по 29 июня в некоторых населенных пунктах Карелии ожидаются отключения вещания телевидения. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.
По данным РТПЦ, в разные дни недели отключение телесигнала ожидается в населенных пунктах Немино-3, Святозеро и Элисенваара. Подробный график можно посмотреть по ссылке.
Временные неудобства связаны с плановыми отключениями электричества.
Напомним, в Петрозаводске в следующий вторник замолчат четыре радиостанции. © «Петрозаводск говорит»