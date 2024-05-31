В Карелии все больше женщин заражаются ВИЧ после незащищенного секса

Среди установленных путей передачи ВИЧ у пациентов, выявленных в 2023 году, преобладает половой путь при незащищенном сексе. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. При употреблении внутривенных наркотических веществ инфицировались 13% пациентов, в девяностые этот путь передачи инфекции был преобладающим.

Среди молодых людей становится меньше заболевших, но растет доля пациентов в возрасте 40-49 лет. Также с каждым годом все больше становится заболевших предпенсионного и пенсионного возраста.

«В 2012 году пациенты в возрасте 50 лет и старше составляли только 5% в структуре всех впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, в 2023 году – уже 17,3%»,

- сообщил Охлопков.

Также стало больше ВИЧ-инфицированных среди женщин. Если раньше мужчин с ВИЧ был 61%, а женщин 39%, то теперь – мужчин 51%, а женщин 49%.

По сведениям министра, к наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией относятся районы: Лоухский, Сортавальский, Лахденпохский, Кондопожский, а также Костомукша. // фото unsplash.com/ Maru Lombardo