Фитнес-тренер предостерегла от употребления пяти напитков в жару

От некоторых напитков лучше отказаться в знойные дни.

Фитнес-тренер Иванна Идуш в беседе с изданием «Доктор Питер» советует отказаться от холодной или ледяной воды. Такой напиток только провоцирует усиление активности потовых желез, что повышает риск обезвоживания. Лучше выпивать теплую или чуть прохладную воду. Норма в среднем от 1,5 до 2,5 литров в день. Главное – это частое питье, небольшими порциями.

Также в жару не стоит употреблять алкоголь, кофе, крепкий черный чай, сладкие газированные напитки и соки. // фото unsplash.com/ Alessia Marusova