30 мая 2024, 20:00
Россиянам назвали продукты, которые лучше не добавлять в окрошку
Диетолог Гинзбург назвал альтернативу вредным ингредиентам в холодном супе
По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, в окрошку лучше не добавлять колбасу и квас. Заменить эти ингредиенты можно курицей или говядиной, причем мясо нужно отварить. А вместо кваса использовать кефир, передает NEWS.ru.
По мнению специалиста, производители стали добавлять в квас слишком много сахара, злоупотребление которым сказывается на здоровье. Гинзбург считает, что стоит выбирать несладкий квас или делать его самостоятельно.
В холодный суп иногда добавляют сметану или майонез, но эти составляющие не несут никакой пользы. По мнению специалиста, самыми полезными продуктами являются яйца, овощи и зелень. // фото unsplash.com/ nrd