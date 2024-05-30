Россиянам назвали продукты, которые лучше не добавлять в окрошку

По мнению диетолога Михаила Гинзбурга, в окрошку лучше не добавлять колбасу и квас. Заменить эти ингредиенты можно курицей или говядиной, причем мясо нужно отварить. А вместо кваса использовать кефир, передает NEWS.ru.

По мнению специалиста, производители стали добавлять в квас слишком много сахара, злоупотребление которым сказывается на здоровье. Гинзбург считает, что стоит выбирать несладкий квас или делать его самостоятельно.

В холодный суп иногда добавляют сметану или майонез, но эти составляющие не несут никакой пользы. По мнению специалиста, самыми полезными продуктами являются яйца, овощи и зелень. // фото unsplash.com/ nrd