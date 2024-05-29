Россиянам посоветовали напиток для замены кофе по утрам

Начинать свой день можно не только с кофе и чая, но и других напитков. Например, можно выпивать утром обычную воду без газа. Если приучить себя выпивать достаточное количество воды после пробуждения, это даст заряд энергии гораздо лучше, чем чашка кофе или крепкого чая, считают эксперты издания «Доктор Питер».

Взбодриться может помочь напиток с цикорием. Он не содержит кофеина, но дает организму порцию полезных витаминов и минералов, помогает снять тревожность, успокоиться и выровнять метаболизм, снижает уровень глюкозы крови.

Придать сил и взбодрить может и какао. В нем есть природные антиоксиданты - вещества, стимулирующие выделение серотонина, гормона удовольствия, кальций, магний, фосфор и железо. Но есть одно но. Следует заваривать не гранулированный какао с сахаром и добавками, а порошок, который нужно варить с добавлением молока или воды. // фото freepik.com