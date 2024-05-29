Названы продукты, из-за которых растет холестерин

Избыток холестерина приводит к проблемам со здоровьем. Около 1/4 холестерина поступает с пищей, остальное вырабатывает печень. Некоторые продукты способствуют повышению холестерина в организме. В беседе с газетой «Известия» их перечислила врач Екатерина Акинина.

Значительно повышают холестерин мороженое, фруктоза, сладкие безалкогольные напитки, пирожные, кексы, пирожки, круассаны; приготовленные с маслом или сливками овощи; колбасы, салями, бекон, свиные ребрышки, хот-доги, мясные субпродукты; сыр, сливки, молоко и йогурт; трансжиры и твердые маргарины, пальмовое, кокосовое и сливочное масло, сало, кокос.

В рационе должны присутствовать сырые и обработанные овощи на пару/гриль; цельнозерновые злаки; приправы (уксус, горчица; обезжиренные приправы); обезжиренное молоко и йогурт; постная и жирная рыба, мясо птицы без кожи; некалорийные подсластители; свежие и замороженные фрукты; чечевица, фасоль, бобы, горох, нут, соя.

По мнению врача, готовить лучше или на пару, или на гриле, а вот употреблять жареное лучше вовсе свести на нет. Врач советует придерживаться правильного питания, соблюдать режим сна, отказаться от вредных привычек и ежедневно заниматься физкультурой. // фото unsplash.com/ nrd