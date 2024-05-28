Аллергикам дали советы по защите от тополиного пуха

Тканевая или одноразовая маска и очки защитят от тополиного пуха, считает иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. В беседе с «Радио 1» он заявил, что тополиный пух не является аллергеном.

Эксперт объяснил, что волоконца пуха состоят из целлюлозы, попадая в дыхательные пути, вызывают раздражение. Это провоцирует затрудненно дыхание и кашель, у некоторых людей могут вызвать бронхоспазм.

«Это из-за чисто механического раздражения - то же самое, если люди попадают в запыленное помещение», - утверждает Болибок. Также пух может вызвать конъюнктивит. Кроме защиты глаз и дыхательных путей нужно закрыть помещение фильтрующим материалом, это может быть марля или спанбонд.

К тополиному пуху может прикрепиться пыльца от других цветущих растений, она-то и может вызывать аллергию, утверждает специалист. // фото freepik.com/ katemangostar