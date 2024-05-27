После купания в водоемах можно подхватить гепатит, грибок и холеру

Богатый мир микроорганизмов подстерегает в различных водоемах. Вероятность подхватить заразу выше, если человек купается в прудах и озерах с застойной водой. В частности, в застойной воде много опасных микроорганизмов, способных вызывать развитие гепатита А. О рисках заболеть предупредил в беседе с News.ru профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский.

Также в водоемах могут обитать болезнетворные микроорганизмы, вызывающие холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию, микозы (грибковые инфекции), вирусный гепатит А.

По словам врача, организм человека весьма устойчив к инфекциям, поэтому даже глотнув мутную воду, можно ничем и не заболеть. Со слов Березовского, холерный вибрион опасен для голодного человека, у сытого человека в желудке достаточно соляной кислоты, к которой возбудитель холеры чувствителен, поэтому вероятность заболеть мала. Но если в течение недели после купания появились симптомы расстройства желудка, лучше обращаться к врачу.

Специалист предупредил, что река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной, так как насыщена солью, минералами, йодом. Но даже, купаясь в море, есть риск заразиться энтеровирусной инфекцией. // фото «Петрозаводск говорит»