В Карелии возросло число заболевших коронавирусной инфекцией

В республике стало больше заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщали о 112 инфицированных, то сегодня заболевших уже 209. Это цифры за неделю с 6 по 12 ноября.

Также зафиксировано 3689 случаев ОРВИ, уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидпорога на 20,97 % В Петрозаводске за неделю выявлено 1946 случаев ОРВИ.

Из-за высокой заболеваемости в Карелии приостановлена деятельность двух классов в двух школах. В регионе пока циркулируют риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, гриппа еще нет. // фото «Петрозаводск говорит»