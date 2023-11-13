Врач рассказала о вредных для кожи привычках

Редкая смена постельного белья, смена косметических средств, а также средства для волос негативно влияют на кожу лица, об этом в беседе с «Газетой.Ru» высказалась врач-дерматокосметолог Роза Герлиани.

Ткани постельного белья накапливают грязь, отмершие клетки кожи, бактерии. Все это может вызвать раздражение и высыпание, поэтому наволочку нужно менять не менее раза в две недели.

Смена косметического средства также вызывает стресс для кожи. Мнение о том, что эпидермис привыкает к средствам, является мифом, считает врач.

Также она призвала прикрывать лицо при использовании лака или сухого шампуня. Средства по уходу за волосами обладают сильным обезвоживающим эффектом. Негативно влияют на кожу сухой воздух, курение и сахар. // фото unsplash.com/ Marcelo Matarazzo