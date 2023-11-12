На акции здоровья у петрозаводчан нашли рак

Петрозаводчане могли проверить свое здоровье 10 ноября в стенах городской администрации. Скрининг прошли более 200 человек.

В ходе акции «Здоровый Петрозаводск» были выявлены четыре случая базалиомы (разновидность рака кожи) и одно подозрение на меланому, сообщил на своей странице глава минздрава региона Михаил Охлопков.

После осмотров некоторых отправили на дополнительное обследование. // фото freepik.com